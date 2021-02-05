Архангельск, , 11:23 — REGNUM Полиция убрала палаточный лагерь экоактивистов на станции Шиес — он мешал рекультивации участка.

Как сообщили ИА REGNUM в правительстве Архангельской области, постановление о сносе лагеря было передано активистам еще 26 января. В постановлении содержалось требование убрать их, поскольку они мешают рекультивации.

«В результате проведения контрольных мероприятий один из активистов палаточного лагеря проявил агрессию и был задержан», — сообщили в правительстве.

Как пояснил заместитель председателя правительства Архангельской области Евгений Автушенко, если сейчас не убрать несанкционированные постройки, могут быть сорваны этапы рекультивации.

«Есть разные способы следить за ходом рекультивации: можно делать это с помощью камер, установленных «Технопарком» — прямая трансляция ведется на их сайте. Можно наблюдать с периметра территории, уйдя с участка, на котором должны делать планировку для последующей засыпки грунта и высадки материала», — отметил он.

4 февраля сотрудники министерства природных ресурсов и ЛПК Архангельской области, а также представители правоохранительных органов зафиксировали факт наличия незаконных построек на территории полигона.

Все несанкционированные постройки, обнаруженные на территории полигона, были собраны подрядными организациями, ведущими работы по рекультивации, и направлены на ответственное хранение в Яренск.

Как сообщало ИА REGNUM, о старте рекультивации земли на Шиесе архангельские власти объявили весной 2020 года. Работы должны быть завершены до конца 2021 года.