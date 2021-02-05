Москва, , 11:21 — REGNUM За минувшие сутки в РФ выявили 16 688 носителей коронавируса, сообщает оперативный штаб Москвы.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Новые случаи выявлены во всех регионах России. Более 11% новых пациентов не имеют клинических проявлений болезни. За сутки справились с болезнью 23 582 человека, умерли 527 человек.

С начала пандемии в России выявили 3 934 606 случаев заражения коронавирусом, при этом 3 413 495 человек уже выздоровели, 75 732 человек скончались.