Москва, , 11:26 — REGNUM Российское военно-историческое общество увидело признаки реабилитации нацизма в высказывании радиоведущего Александра Невзорова о Герое Советского Союза Зое Космодемьянской. Заявление о соответствующей проверке направлено в Генпрокуратуру РФ, сообщает 5 февраля пресс-служба РВИО.

3 февраля в эфире радио «Эхо Москвы» Невзоров заявил, что Зоя Космодемьянская — «фанатик, исполняющий преступный приказ», и заслуги её «никакой не было». С учётом значительной аудитории радиостанции в РВИО полагают, что в словах ведущего есть признаки правонарушения по ст. 354.1 УК РФ «Реабилитация нацизма».

В организации напомнили, что Космодемьянская следовала приказу Ставки Верховного Главнокомандования, в котором говорилось о необходимости «разрушать и сжигать дотла все населенные пункты в тылу немецких войск». Высокое звание Героя Советского Союза ей присудили посмертно.

РВИО попросило проверить факт распространения Невзоровым заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны и привлечь его к уголовной ответственности.

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