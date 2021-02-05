Пермь, , 11:18 — REGNUM Пермская межрайонная природоохранная прокуратура организовала проверку по факту выброса хлора в Кировском районе Перми, сообщает краевая прокуратура.

Специалисты лаборатории взяли пробы атмосферного воздуха, в том числе на границе жилой зоны. По результатам административного расследования контрольно-надзорными органами будет принято соответствующее решение.

Напомним, утром 5 февраля на химзаводе произошла разгерметизация емкости с хлором. Работников предприятия в экстренном порядке эвакуировали. В министерстве территориальной безопасности и ГУ МЧС по региону заявили об отсутствии пострадавших и угрозы населению.

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