Тюмень, , 11:17 — REGNUM В центре Тюмени вместе с демонтажом устаревшего корпуса Тюменского государственного фактически будут уничтожены два исторических здания — по улице Володарского, 6. Об этом газете «Тюменская область сегодня» сообщил тюменский краевед Валерий Чупин.

В реестре исторических памятников данные здания не числятся, но это не означает, что они не имеют исторической ценности, отметил Валерий Чупин.

«В последние лет десять практически ни одного объекта не выявлено как памятник истории и культуры. Тем, кто строит Тюмень, им не выгодно это, так как памятники мешают застраивать исторический центр», — поясняет Валерий Чупин.

По его информации, дом на Семакова, 10 построен в 1853 году тюменским купцом, почётным гражданином и городским главой Тюмени Кондратием Шешуковым. Здесь размещалось одно из первых учебных заведений города уездное училище, и давались первые театральные представления, от которых ведет свою историю тюменский театр. В здании на Володарского, 6 размещалась первая женская гимназия. В департаменте образования и науки Тюменской области изданию сообщили, что с демонтажом корпуса Тюменского университета на ул. Республики, 9 идёт под снос лишь Семакова, 10.

«Поскольку рядом будет стройплощадка, будут вести подземные работы, что несомненно, несет угрозу и гимназии, и Знаменскому собору, и рядом стоящим зданиям», — поясняет тюменский краевед.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на демонтаж старого здания Тюменского госуниверситета и строительство нового корпуса будут выделены 4,2 млрд рублей, в том числе и федеральная субсидия 2,4 млрд рублей. как уверяют в пресс-службе вуза, новый корпус спроектирован так, что не повредит общему архитектурному ансамблю старой Тюмени. Планируемые сроки начала и завершения строительства нового корпуса — 2021−2023 годы.

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