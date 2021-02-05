Самарканд, Узбекистан, 5 февраля 2021, 11:17 — REGNUM Российская компания Simetra разработает транспортную модель для Самарканда. Об этом заявил директор по развитию компании Кристиан Бёттгер, сообщает издание «Подробно.uz».
По его словам, модель позволит спрогнозировать транспортную ситуацию, разработать рекомендации и выработать необходимые мероприятия. Бёттгер считает, что эти меры повысят инвестиционную привлекательность города.
Проект предусматривает план стратегического развития всех видов транспорта в Самарканде. Заместитель руководителя транспортного управления Самаркандской области Журабек Каржавов отметил, что реализация проекта будет способствовать развитию экономического потенциала города.
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