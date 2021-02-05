Екатеринбург, , 11:23 — REGNUM Ещё две улицы Екатеринбурга освободили от припаркованных автомобилей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе городской администрации.

Парковка теперь невозможна на всей улице Чемпионов и участке улицы Родонитовой (внутриквартальный проезд от ул. Родонитовой до ул. Крестинского, д. 61). Там поставили знаки «Остановка запрещена».

Такое решение в мэрии приняли из-за жалоб жителей на водителей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее главный архитектор Екатеринбурга Андрей Молоков выступил за сохранение парковки на площади 1905 года.

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