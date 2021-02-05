Кейптаун, , 11:12 — REGNUM Исследователи и ученые из Южноафриканской Республики (ЮАР) назвали обнародованные на текущей неделе в научном журнале The Lancet результаты третьей фазы клинических испытаний российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» впечатляющими. Об этом 5 февраля сообщает местный новостной портал Daily Maverick.

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«Полученные результаты являются убедительными и положительными», — сказал по поводу опубликованных результатов клинических испытаний российского препарата директор Африканского научно-исследовательского института здравоохранения и специалист по вакцинам профессор Виллем Ханеком.

Кроме того, специалисты из ЮАР отнесли вакцину «Спутник V» к группе наиболее эффективных препаратов от COVID-19, куда также входят вакцины американских компаний Pfizer и Moderna.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Франции Эммануэль Макрон раскритиковал в ходе своего выступления на онлайн-форуме Атлантического совета «непрозрачность» разработки китайской вакцины от COVID-19.