Пермь, , 11:10 — REGNUM В Перми таджикская диаспора будет помогать семье, в которой произошло двойное убийство. Оставшихся без матери двоих детей в возрасте двух лет и пяти месяцев возьмет под опеку их родной дядя, сообщает портал 59.ru.

В настоящее время дети находятся в больнице. Представитель диаспоры отметила, что пропали свидетельства о рождения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вечером 3 февраля в Дзержинском районе города в квартире многоэтажки была обезглавлена беременная женщина, а ее отец убит возле подъезда дома. По подозрению в совершении зверского убийства задержан муж погибшей. По одной из версий, мужчина жестоко отреагировал на предложение супруги о разводе.

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