Уфа, , 11:17 — REGNUM Депутат осужден за хранение наркотиков в Башкирии. Об этом 5 февраля сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

В суде было установлено, что в августе 2020 года подсудимый 35-летний депутат сельсовета Бакалинского района заказал в интернет-магазине наркотическое средство. Мужчина был задержан стражами порядка после получения запрещенных веществ: сотрудники полиции изъяли у него три пакетика, в которых находились синтетические наркотические средства.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам незаконного приобретения и хранения наркотиков.

Сообщается, что в конце прошлого года обвиняемый был осужден на длительный срок лишения свободы за покушение на сбыт наркотиков. Свою вину подсудимый признал.

В результате суд по совокупности приговоров приговорил его к 7 годам 9 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.

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