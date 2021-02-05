Санкт-Петербург, , 11:10 — REGNUM Матери 11-летней школьницы из поселка Токсово Всеволожского района Ленинградской области, которую задержали на незаконном митинге в Санкт-Петербурге, вынесли предупреждение и напомнили, что при повторении подобной ситуации она может быть ограничена в своих родительских правах. Об этом 5 февраля сообщили в пресс-службе уполномоченного по правам ребенка Ленинградской области.

Напомним, 11-летняя Варя была задержана 31 января сотрудниками правоохранительных органов в ходе пресечения несанкционированной уличной акции в центре Санкт-Петербурга. О задержании ребенка мать узнала от полицейских.

После того, как об этом случае стало известно общественности, уполномоченный по правам ребенка в Ленобласти Тамара Литвинова заявила, что женщина может быть привлечена к ответственности по статье 125 УК РФ о намеренном оставлении несовершеннолетнего в опасности. Отметим, что за такое преступление может быть назначено до одного года лишения свободы.

Однако правоохранительные органы в ходе проверки не нашли в действиях матери состава преступления.

По факту случившегося в Ленобласти было проведено внеочередное заседание комиссии Всеволожского района по делам несовершеннолетних и защите их прав. В результате члены комиссии вынесли матери девочки предупреждение в соответствии с статьей 5.35 КоАП РФ («Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних»).

«А также предупредили о возможном ограничении родительских прав», — добавили в пресс-службе аппарата.

Кроме того, семье предложена помощь психолога.

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