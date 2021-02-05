Москва, , 11:02 — REGNUM Власти Турции готовятся к открытию летнего курортного сезона, который планируется открыть в апреле. Всего в 2021 году страна намерена принять около 31 млн иностранных туристов, сообщили в Ассоциация туроператоров России.

По словам министра культуры и туризма Турции Мехмета Нури Эрсоя, раньше всего курортный сезон начнется на Анталийском побережье, позже — на курортах Эгейского моря.

Этапы курортного сезона в Турции будут зависеть и от количества случаев заболевания COVID-19. Первый большой наплыв российских туристов в Турцию ждут на майские праздники.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году Турция потеряла 68% иностранных туристов.

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