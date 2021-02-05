Москва, , 10:59 — REGNUM Сотрудник блогера Алексея Навального, руководитель сети его региональных штабов Леонид Волков объявил о том, что в ближайшее время сторонники Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан в РФ иноагентом) не будет проводить митинги. Об этом он сообщил в эфире YouTube-канала «Навальный Live».

Следующие митинги планируются весной и летом.

Заявление Леонида Волкова следует оценивать как полный провал протестных акций, считает член экспертного совета ЭИСИ, политолог Александр Рудаков.

«Мы видим, как от акции к акции кратно, а где-то и на порядок уменьшается количество их участников. Прежде на подобные акции в Москве выходило до 10 тысяч человек, 23 января мы видели четыре тысячи, второго февраля — две. Возможно, соратники Навального осознали, что на следующую акцию придет всего несколько тысяч человек, а в некоторых городах не придет вообще никто. Кстати, второго февраля в некоторых городах мы именно это и наблюдали, когда на протестные акции выходили вообще единицы. Поэтому необходимо констатировать полный провал протестных акций сторонников Алексея Навального», — рассказал Александр Рудаков в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.