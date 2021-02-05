Санкт-Петербург, , 11:19 — REGNUM Администрацию Московского района Санкт-Петербурга оштрафовали на 100 тыс. рублей за причиненный вред памятнику культуры. Такое решение принял Московский районный суд. Среди прочего у памятника федерального значения при бездействии чиновников соорудили мангал.

Администрацию привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 7.13 КоАП РФ («Нарушение требований законодательства об охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»). Протокол на чиновников составил городской комитет по охране памятников (КГИОП).

Он указал, что здание на Московском проспекте, 188а, литера Д, расположено на территории объекта культурного наследия федерального значения «Парк Победы Московский».

После осмотра выяснилось, что на здании установили трубы системы вентиляции, по периметру террасы — деревянное ограждение. Эти объекты нарушают облик объекта и визуальные связи меду ландшафтными группами, которые являются предметом охраны, сочли в КГИОП.

«На террасе, в примыкании к лицевому фасаду здания установлены киоск, холодильник, контейнер, крыша биотуалета, складируются диваны. В примыкании к южному фасаду здания установлены два биотуалета, четыре пластиковых бака в металлических сетчатых конструкциях, мангал. Разрешительная документация КГИОП в отношении выполнения данных видов работ отсутствует. За получением задания на проведение работ по сохранению объекта собственники не обращались», — указал суд.

Кроме того, плиточное мощение террасы находится в неудовлетворительном состоянии, а гранитный поребрик имеет сколы, утраты, нарушения геометрии, выветривание шовного раствора, следы биопоражения и загрязнения поверхности камня. В примыкании к восточному фасаду здания складируют бетонную плитку.