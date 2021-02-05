Грозный, , 10:57 — REGNUM Верующие не смогут совершить хадж, если у них не будет справки о прививке от коронавируса. Об этом заявил глава Духовного управления мусульман Чечни муфтий Салах-Хаджи Межиев. Он также подтвердил, что вакцина является халяльной и ее использование разрешено для мусульман.

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«Мы проверили её на допустимость использования мусульманами и получили подтверждение, что она абсолютно дозволена. <…> Совершение священного хаджа будет невозможным без наличия у паломников документа о прохождении ими вакцинации», — подытожил Салах-Хаджи Межиев.

Напомним, ранее в Духовном управлении мусульман России сообщили, что разработчики вакцины дали ответ на запрос о составе вакцины. По словам зампредседателя ДУМ муфтия Ильдара Аляутдинова, «свиного желатина там нет, каких-либо человеческих компонентов (клеточных линий) тоже».