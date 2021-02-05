Санкт-Петербург, , 11:04 — REGNUM В петербургских школах, по данным на 5 февраля, из-за различных заболеваний, в том числе коронавирусной инфекции, отсутствуют 908 детей, что составляет 0,17% от общего количества обучающихся. На больничном находятся 389 сотрудников (0,88% от общего количества работающих). Об этом 5 февраля сообщили в комитете по образованию Санкт-Петербурга.

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В связи с выявлением коронавируса или распространением ОРВИ на обучении с использованием дистанционных технологий в настоящее время находятся 47 классов в 30 городских школах (0,23% от общего количества классов в городе). По той же причине закрыты четыре группы в трех детских садах Петербурга.

«Ежедневный мониторинг эпидемической ситуации в образовательных учреждениях города подтверждает, что тенденция к сокращению количества заболевших среди обучающихся и педагогов по-прежнему сохраняется», — уточнили в ведомстве.

Количество школьников, находящихся дома по заявлению родителей (так называемый смешанный формат обучения), — 10 818 человек, или 2% от общего количества обучающихся.

Подходит к середине третья, самая длинная четверть в учебном году. С 8 февраля первоклассники выходят на традиционные дополнительные каникулы. В этом году, в соответствии с распоряжением комитета по образованию о формировании календарного учебного графика, дополнительные каникулы для обучающихся первых классов закончатся 14 февраля.

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