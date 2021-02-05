Брянск, , 11:25 — REGNUM В Брянской области 5 февраля подтверждено 165 случаев заражения коронавирусом, что на два меньше, чем за предыдущие сутки. Выписаны после лечения 149 пациентов, четверо скончались, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинация набирает обороты – все новости»

С начала пандемии в Брянской области выявлены 29 тыс. 926 носителей инфекции. Выздоровели 28 тыс. 606 человек, от осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 245 пациентов.

За минувшие сутки лаборатории проверили 2092 теста, в целом выполнено 425 тыс. 810 исследований.