Орск, Оренбургская область, , 10:49 — REGNUM В Орске Оренбургской области бывшему директору завода металлоконструкций предъявили обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, сообщает СУ СКР по региону.

По версии следствия, в 2017—2018 годы руководитель предприятия включил в бухгалтерский и налоговый учет, а также в налоговые декларации организации заведомо ложные сведения. Налоговые вычеты были завышены, и использовались фиктивные счета-фактуры. Объем неуплаченных заводом налогов составил более 50,5 млн рублей.

Добавим, что в 2020 году столь крупная сумма фигурировала в уголовном деле, возбужденном в отношении физлица. По данным следствия, оренбуржец сознательно занизил доход в отчёте, в результате ушел от уплаты налогов на 50 млн рублей.

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