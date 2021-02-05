Рязань, 5 февраля 2021, 11:18 — REGNUM Держать вопрос комплексной застройки в зоне постоянного внимания поручил руководителям профильных ведомств губернатор Рязанской области Николай Любимов. Главе региона регулярно поступают жалобы жителей на отсутствие социальной инфраструктуры в новых микрорайонах, написал он на своей странице в социальной сети.
В 2020 году в Рязанской области планировали ввести в строй 640 тысяч кв. м жилья. Этот план даже немного перевыполнили, но общий объём всё равно оказался на 19% меньше, чем в 2019 году. По словам губернатора, на снижение темпов строительства повлияли многие факторы и застройщикам необходимо активнее встраиваться в новые условия работы.
Кроме того, в 2020 году в Рязани в полном объёме завершили работу над долгостроем в Северном переулке. Ещё четыре объекта планируют достроить в 2021 году.