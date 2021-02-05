Рязань, , 11:18 — REGNUM Держать вопрос комплексной застройки в зоне постоянного внимания поручил руководителям профильных ведомств губернатор Рязанской области Николай Любимов. Главе региона регулярно поступают жалобы жителей на отсутствие социальной инфраструктуры в новых микрорайонах, написал он на своей странице в социальной сети.

В 2020 году в Рязанской области планировали ввести в строй 640 тысяч кв. м жилья. Этот план даже немного перевыполнили, но общий объём всё равно оказался на 19% меньше, чем в 2019 году. По словам губернатора, на снижение темпов строительства повлияли многие факторы и застройщикам необходимо активнее встраиваться в новые условия работы.

«Острейшая тема, которая часто становится предметом обращения ко мне в соцсетях, — отсутствие детских садов, школ, поликлиник в микрорайонах, занятых новостройками. Люди требуют не просто строительства «человейников» в чистом поле, а полноценной инфраструктуры. Я полностью согласен с авторами постов: там, где возводится новое жильё, должны быть созданы условия для нормальной жизни. На совещании по жилищному строительству поручил руководителям профильных ведомств держать вопрос комплексной застройки в зоне постоянного внимания», — написал губернатор.

Кроме того, в 2020 году в Рязани в полном объёме завершили работу над долгостроем в Северном переулке. Ещё четыре объекта планируют достроить в 2021 году.