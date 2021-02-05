Москва, , 10:41 — REGNUM За истекшие сутки на территории России было проведено 458 тыс. тестов на коронавирусную инфекцию. Об этом 5 февраля сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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«За последние сутки проведено 458 тыс. тестов на коронавирус», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что, по данным Роспотребнадзора, общее число проведённых на территории России тестов на SARS-CoV-2 в результате этого превысило 103,6 млн.

Кроме этого, указывается, что на сегодняшний день в России под медицинским наблюдением из-за коронавируса остаётся 625 196 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, сутками ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что по состоянию на 3 февраля общее число проведённых в России тестов на коронавирусную инфекцию составляло 103 207 138.