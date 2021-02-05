Москва, , 10:39 — REGNUM Экс-главнокомандующий Военно-морским флотом РФ адмирал Владимир Высоцкий ушел из жизни в возрасте 66 лет. Об этом 5 февраля сообщил руководитель аппарата Клуба военачальников РФ Николай Дерябин.

«Сегодня скончался адмирал Владимир Высоцкий, занимавший пост главкома ВМФ России с 2007 по 2012 годы», — приводит его слова РИА Новости.

Также он уточнил, что причина смерти покойного да данный момент неизвестна и подчеркнул, что она не связана с новым коронавирусом.

Отметим, Владимир Высоцкий родился в августе 1954 года во Львовской области, окончил Ленинградское Нахимовское военно-морское училище в 1971 году и Черноморское высшее военно-морское училище имени П. С. Нахимова в Севастополе в 1976 году, после чего проходил службу на Тихоокеанском флоте ВМФ СССР.

В 1982 году окончил Высшие специальные офицерские классы ВМФ, в 1990 году — Военно-морскую академию имени Маршала Советского Союза А. А. Гречко, в 1999 году — Военную академию Генштаба ВС РФ. В сентябре 2007 года указом президента РФ был назначен Главнокомандующим Военно-морским флотом РФ и находился на этом посту до мая 2012 года.