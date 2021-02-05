Владивосток, , 10:36 — REGNUM Губернатор Приморья Олег Кожемяко заявил, что увольнение директора школы №28 Владивостока Светланы Соколовой безосновательно и потребовал заключить с ней новый трудовой договор, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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Глава региона встретился с коллективом образовательного учреждения и отметил заслуги коллектива и его руководителя.

«Мне непонятна чехарда со стороны управления образования города в отношении директора школы №28 Светланы Викторовны Соколовой. Школа передовая, даёт возможность детям получать хорошее образование. Это место, где рождаются новые проекты, организованы волонтёрские центры, замечательная учительская среда. Учреждение является передовым не только в городе и регионе, но и на уровне страны», — отметил Олег Кожемяко.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2020 года после вмешательства прокуратуры, писем учителей и родителей во все инстанции, с Соколовой заключили срочный договор. Но всё это время шли суды — директор отстаивала незаконность прекращения бессрочного договора, одно из решений инстанции было в её пользу. Но 26 января коллегия Приморского краевого суда отменила решение Ленинского районного суда. И Соколову опять уволили, писало ИА PrimaMedia.

Изначально директора школы пытались уволить в соответствии с антикоррупционным законодательством с формулировкой «в связи с утратой доверия» из-за конфликта интересов. Связано это было с тем, что в течение 11 лет в учреждении работал её супруг в должности рабочего по обслуживанию зданий и находился в её прямом подчинении.