Казань, 5 февраля 2021, 10:38 — REGNUM В Татарии появится меню для учащихся с заболеваниями, которые нуждаются в специализированном питании, сообщает пресс-служба республиканского минобразования.
На согласовании находится примерное двухнедельное меню для учащихся образовательных организаций с сахарным диабетом и целиакией (врожденное заболевание, связанное с непереносимостью белка злаков).
Порядка 85% школ организуют самостоятельно питание детей, сторонними организациями привлекается 15%. Всего в Татарии работают 1 403 общеобразовательные организации.
Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии всего горячим питанием охвачено 436 136 обучающихся или 97,9%. Полностью горячим питанием обеспечены 209 650 учеников начальных классов, среди учащихся 5−11 классов — 231 226 человек, или 96,3%. Больше половины младшеклассников питаются дважды в день. Среди среднего и старшего звена школьников преобладает одноразовое питание.
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