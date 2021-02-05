Москва, , 10:29 — REGNUM Наиболее популярно хобби среди представителей практически всех профессий — это спорт. Больше всего им увлекаются PR-менеджеры (51%), директоры (32%), проектировщики (25%) и юристы (24%), приводит данные исследования рекрутинговое агентство Superjob.ru.

Офисные работники любят hand-made — шьют, вяжут, вышивают, варят мыло, выжигают по дереву и т. д. Такое хобби у экономистов (26%), у менеджеров по продажам (20%), у бухгалтеров и дизайнеров (по 13%).

Музыка и пение увлекает программистов и сметчиков (по 16%), дизайнеров (15%) и технологов (10%). Проводят время за чтением книг чаще PR-менеджеры (17%,) программисты (11%), бухгалтеры и сметчики (по 10%).

Опрос проведен 11 января — 2 февраля 2021 года. Опрошены 3400 представителей 17 профессиональных групп.

Как сообщало ИА REGNUM, самыми любимыми хобби в период самоизоляции жители России назвали садоводство (15%), спорт (12%), чтение (11%), рукоделие (11%).

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