Москва, , 10:29 — REGNUM В ночь на 5 февраля на официальный сайт Росгвардии была проведена массированная DDos-атака. Об этом 5 февраля сообщили в пресс-службе ведомства.

«В ночь с 4 на 5 февраля официальный сайт Росгвардии на протяжении трех часов подвергался массированной DDos-атаке. Источники негативного воздействия находились за рубежом», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также указывается, что данная попытка кибератак на сайт ведомства является не первой и ранее подобные кибервоздействия на сайт ведомства извне были успешно отражены 23 и 31 января 2021 года.

«Установлено, что проводились они с территории ряда государств Евросоюза. Все попытки нарушить работу сайта ведомства успешно нейтрализованы», — добавляется в сообщении.

Кроме того, подчеркивается, что эффективное противодействие данной DDos-атаке стало возможным благодаря проанализированному и учтённому опыту кибератак из-за рубежа на ведомственные ресурсы летом 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 февраля заместитель директора Национального координационного центра по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) ФСБ России Николай Мурашов заявил, что основной источник кибератак на российские ресурсы находится за рубежом.