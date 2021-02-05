Белгород, , 10:40 — REGNUM Строительство восьми новых детских садов начнётся в 2021 году в Белгородской области. Шесть из них возведут в рамках нацпроекта «Демография», два дошкольных учреждения построят за счёт средств областного бюджета, сообщили ИА REGNUM 5 февраля в пресс-службе правительства региона.

В Белгороде появится три детских сада: на улицах Орлова, Апанасенко и в микрорайоне Крейда. Запланировано строительство детского учреждения в Валуйках, новой пристройки в селе Владимировка Ивнянского района, а самый большой сад на 180 воспитанников построят в микрорайоне Дубрава Старого Оскола. В общей сложности в регионе появится почти 700 новых мест для дошкольников.

За счёт средств областного бюджета начнётся строительство детского сада в микрорайоне Журавлики Губкина и нового корпуса к детскому саду в Алексеевке. Ввод этих объектов намечен на 2022 год.

В программу капремонта дошкольных организаций на 2021 год включено около 20 детских садов.