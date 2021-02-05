Москва, , 10:27 — REGNUM Защитники блогера Алексея Навального опоздали на судебные слушания по делу о клевете на ветерана войны. Их не было в зале на момент начала заседания, сообщает 5 февраля ТАСС.

Адвокат Вадим Кобзев вошел в зал позднее. Сам Навальный подчеркнул, что не явиться адвокаты не могли.

«Наверняка, их просто не пускают в суд», — сказал он о Вадиме Кобзеве и Ольге Михайловой.

Как сообщало ИА REGNUM, Навального обвиняют в клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. Блогер раскритиковал его за поддержку внесения изменений в Конституцию РФ.

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