Буэнос-Айрес, , 10:23 — REGNUM Работники метрополитена Буэнос-Айреса вновь проведут акцию протеста, направленную на недопущение на рабочие места пожилых сотрудников и в знак протеста против давления компании-владельца подземки. Об этом сообщает Prensa Latina.

Это уже вторая подобная акция протеста. Ранее профсоюзы также заблокировали работу шести линий метрополитена в три утренних часа, протестуя против намерения компании-владельца Metrovías вернуть на свои рабочие места лиц старше 60 лет, а в случае отказа последних — сократить им зарплату. По словам представителей профсоюзов, пожилые люди наиболее уязвимы перед коронавирусом.

В своём новом заявлении профсоюзы заявили, что компания-владелец метро и власти столицы Аргентины не пошли на уступки и на диалог: «Мы сожалеем о том, что владелец метро или городские власти ни разу не пытались обсудить конфликт за столом для переговоров, и они упорствуют в своей конфронтационной позиции, нарушая социальный мир».