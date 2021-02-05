Уфа, , 10:27 — REGNUM Уголовное дело по факту вандализма возбуждено в Башкирии. Об этом 5 февраля сообщает пресс-служба МВД по региону.

Сообщается, что в начале 2021 года в городе Нефтекамске неизвестный разрушил остановочный павильон на ул. Ленина. В итоге учреждению «Служба чистоты и порядка» был причинен ущерб в размере около 63 тысяч рублей.

Отмечается, что вскоре стражи порядка установили личность предполагаемого хулигана. Им оказался 21-летний мужчина, проживающий в Краснокамском районе.

По предварительной версии, подозреваемый находился в нетрезвом состоянии. Следователи считают, что он сломал систему подогрева сидений, раздвижные автоматические двери, кондиционер, разбил лампы.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам вандализма.

Расследование дела продолжается.

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