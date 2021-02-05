Москва, , 10:21 — REGNUM Российская государственная корпорация «Росатом» отмечает снижение заболеваемости COVID-19 среди сотрудников отрасли. Об этом говорится в видеообращении главы компании Алексея Лихачева, опубликованном на сайте Росатома.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинация набирает обороты – все новости»

«Риски, конечно, сохраняются, но явно наметились позитивные тренды. Число заболевших и в отрасли, и в стране снижается», — сказал он.

Он уточнил, что на сегодняшний день на контроле остаются 2165 случаев заболевания, что в 3,5 раза меньше, чем в декабре 2020 года.

«У нас идет масштабная вакцинация, привиты уже больше 30 тыс. работников и жителей атомных городов», — подчеркнул Лихачев.

Как сообщало ИА REGNUM, массовая вакцинация всех категорий населения стартовала в регионах России с 18 января. На сегодняшний день российские граждане могут привиться одной из двух вакцин российского производства: «Спутник V», разработанной Институтом имени Гамалеи, а также «ЭпиВакКорона», разработанной научным центром «Вектор».