Курган, , 10:17 — REGNUM В Курганской области с 5 февраля ослаблены противоэпидемиологические ограничения для церемоний бракосочетания. Об этом сообщает региональный департамент экономического развития.

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Управление ЗАГС Курганской области производит регистрацию брака по предварительной записи, в присутствии жениха и невесты, их близких родственников. Разрешено приглашение на церемонию фотографа или видеооператора. Но с условием нахождения в помещении одного человека на четыре квадратных метра.

Помимо этого, возобновляются выездные регистрации заключения брака.