Краснотурьинск, Свердловская область, , 10:24 — REGNUM Следователи начали проверку по факту пожара в жилом доме Краснотурьинска (Свердловская область), где скончались две женщины. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

Погибшие — пожилая женщина 1942 г.р. и её дочь 1966 г.р. По предварительной информации, огонь мог вспыхнуть во время курения из-за нарушения правил противопожарной безопасности.

Женщин удалось эвакуировать, но после они скончались. Причина смерти, предположительно — отравление угарным газом и полученные ожоги.

Следователи вместе с представителями МЧС и полиции устанавливают все обстоятельства инцидента. По итогу проверки в СК примут процессуальное решение.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар произошёл поздним вечером 4 февраля 2021 года. Огонь возник в квартире на втором этаже жилого дома по улице Карпинского.

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