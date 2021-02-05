Тбилиси, , 10:19 — REGNUM В Грузии в течение последних суток в ходе 16 808 исследований на SARS-CoV-2 выявили 538 случаев заражения коронавирусом. Эту информацию 4 февраля опубликовали на сайте Stopcov.ge.

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Всего на текущую дату в стране выявили 261 018 человек, у кого тест на коронавирус дал положительный результат. Из них 252 246 победили инфекцию, в том числе 498 — за последние сутки.

За время пандемии в Грузии зарегистрировали 3258 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе 18 — в течение последних суток. В стационаре лечат 2287 пациентов, в оборудованных гостиницах — 274. На карантине находятся 478 человек.

Согласно официальным данным на 4 февраля, в Грузии за сутки выявили 583 носителей SARS-CoV-2 в результате проведения 16 605 тестов.

Стоит отметить, что в правительстве Грузии 4 февраля сообщили о более ранних сроках смягчения карантинных ограничений. С 8 февраля во всех городах разрешено открыться рынкам и возобновить работу муниципального транспорта. С 15 февраля должно возобновиться обучение во всех школах, а ресторанам и кафе, имеющим залы на открытом воздухе, можно будет открываться. В выходные дни все ограничения будут действовать.

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