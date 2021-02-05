Гавана, , 10:13 — REGNUM Власти Гаваны ввели запрет на передвижение людей и транспорта в ночное время. Об этом сообщает Prensa Latina.

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Данная мера введена в рамках усиления борьбы с пандемией коронавируса.

Запрет на передвижение действует ежедневно с 21:00 до 5:00. Также будет усилен механизм контроля въезда в город.

Вице-президент министерства обороны Кубы Рейнальдо Гарсиа заявил, что, помимо данных мер, будет ускорена процедура доставки ПЦР-тестов для скорейшего получения результатов, выписки и освобождения койко-мест в больницах.