Псков, , 10:29 — REGNUM В Псковской области выявлен новый очаг коронавируса. В детском саду во Владимирском Лагере Струго-Красненского района COVID-19 заболели шесть сотрудников. Об этом 5 февраля сообщили в региональном оперативном штабе.

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В настоящий момент дошкольное учреждение закрыто на карантин, проводятся необходимые противоэпидемические меры, выявляется круг контактных лиц.

Всего за прошедшие сутки в регионе выявлено 163 новых случая заражения, что на 39 человек больше, чем сутками ранее. Вместе с тем выписаны по выздоровлению 209 человек.

«Помните о необходимости следовать всем правилам безопасности, использовать маски в общественных местах и соблюдать социальную дистанцию. Пока расслабляться рано», — прокомментировал текущую ситуацию губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Всего с начала пандемии в области было выявлено 30 038 инфицированных, из них 18 295 человек выписаны, 139 человек умерли.

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