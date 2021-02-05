Самара, , 10:10 — REGNUM Сильный туман сохранится до вечера в Самарской области. Об этом 5 февраля сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Сообщается, что по области объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за тумана, который сохранится до вечера 5 февраля при видимости менее 500 метров.

Отмечается, что по области пройдет мокрый снег и дождь. Ветер ожидается с порывами до 20 м/с. При этом температура воздуха днем может подняться до +3°C. На дорогах ожидается гололедица. Ночью 6 февраля ожидается метель. А 7 февраля ночью местами по области ожидается понижение температуры до — 23 °C.

Сотрудники спасательного ведомства рекомендуют жителям соблюдать правила безопасного передвижения.

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