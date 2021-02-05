Париж, , 10:14 — REGNUM Четыре случая заражения «бразильским» штаммом SARS-CoV-2 были впервые выявлены во Франции. Об этом 5 февраля в ходе пресс-конференции сообщил министр здравоохранения страны Оливье Веран.

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"Со вчерашнего дня мы обнаружили четыре случая заражения «бразильским» вариантом коронавируса», — заявил министр.

Он также уточнил, что одной из зараженных оказалась «женщина, вернувшаяся из Манауса в Бразилии» в Париж.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 февраля президент Франции Эммануэль Макрон раскритиковал в ходе своего выступления на онлайн-форуме Атлантического совета «непрозрачность» разработки китайской вакцины от COVID-19.

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