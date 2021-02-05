Чебоксары, , 10:04 — REGNUM В Чувашии на фоне «снижения напряжённости» в связи с пандемией коронавируса за две недели выведено из ковидного коечного фонда почти 600 мест. С 5 февраля прекратится госпитализация больных COVID-19 в Чебоксарской ЦРБ. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 5 февраля, заявил исполняющий обязанности первого замминистра здравоохранения Чувашии Алексей Кизилов.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинация набирает обороты — все новости»

По его словам, в настоящее время свободно 38% ковидного коечного фонда, общий фонд составляет 2415 коек. Замминистра отметил, что за две недели высвободили стационары для лечения пациентов с коронавирусом в трёх больницах.

«В итоге сократили почти 600 коек за две недели. Планируется, что с сегодняшнего дня [5 февраля] прекратится госпитализация в Чебоксарской центральной районной больнице», — сказал Алексей Кизилов.

В настоящее время, по данным министерства здравоохранения, на стационарном лечении находятся почти 1,5 тыс. пациентов с коронавирусом.

Глава Чувашии Олег Николаев напомнил, что Минздрав России рекомендует оставлять 10−15% свободного коечного фонда, и поручил «активно переводить» медицинские учреждения в плановый режим оказания помощи.

Ранее руководитель республики отметил«поступательное снижение напряжённости и улучшение обстановки» в связи с пандемией коронавируса.