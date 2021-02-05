Чебоксары, 5 февраля 2021, 10:04 — REGNUM В Чувашии на фоне «снижения напряжённости» в связи с пандемией коронавируса за две недели выведено из ковидного коечного фонда почти 600 мест. С 5 февраля прекратится госпитализация больных COVID-19 в Чебоксарской ЦРБ. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 5 февраля, заявил исполняющий обязанности первого замминистра здравоохранения Чувашии Алексей Кизилов.
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По его словам, в настоящее время свободно 38% ковидного коечного фонда, общий фонд составляет 2415 коек. Замминистра отметил, что за две недели высвободили стационары для лечения пациентов с коронавирусом в трёх больницах.
В настоящее время, по данным министерства здравоохранения, на стационарном лечении находятся почти 1,5 тыс. пациентов с коронавирусом.
Глава Чувашии Олег Николаев напомнил, что Минздрав России рекомендует оставлять 10−15% свободного коечного фонда, и поручил «активно переводить» медицинские учреждения в плановый режим оказания помощи.
Ранее руководитель республики отметил«поступательное снижение напряжённости и улучшение обстановки» в связи с пандемией коронавируса.