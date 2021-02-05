Москва, , 10:01 — REGNUM В Министерстве внутренних дел России намерены объединить два ключевых подразделения — оперативно-поисковое бюро может войти в состав бюро специальных технических мероприятий. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

Отмечается, что главная цель объединения — усиление контроля со стороны Федеральной службы безопасности за оперативно-разыскной деятельностью в стране.

«Федеральная служба получит доступ к базе данных, в которой содержится информация обо всех оперативных разработках МВД с 1990-х годов», — сообщил источник.

В настоящее время этот доступ затруднен правилами обмена оперативной информацией между ведомствами — чтобы сотрудник ФСБ мог получить сведения из этой базы, ему необходимо делать запрос на уровне руководства, уточнил источник.

Работу нового подразделения будет курировать один из заместителей руководителя бюро специальных технических мероприятий, пишет издание.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале декабря Госдума обсудила законопроект, согласно которому полиция получит многие права, которыми уже обладают сотрудники Росгвардии и ФСБ.

Так, полиция может получить право проникновения в жилые и иные помещения, на земельные участки и территории. Также предлагается разрешить сотруднику полиции в экстренных случаях представляться гражданам после пресечения противоправных действий, когда угроза жизни или здоровью самого сотрудника либо граждан миновала.

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