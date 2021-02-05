Москва, , 10:06 — REGNUM В стационарах социальных организаций Москвы завершена вакцинация от коронавируса. Об этом сообщается в телеграм-канале оперативного штаба столицы.

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Как отметила заместитель мэра города Анастасия Ракова, два компонента вакцины уже введено 93% жителей таких учреждений. Перед каждой инъекцией медработники проводили осмотр пациентов на предмет возможности сделать им прививку. Самым возрастным жителем Москвы, который вакцинировался от COVID-19, стал мужчина в возрасте 104 лет. Кроме того, в городе от коронавируса привили девять пенсионеров старше 100 лет и 338 — старше 90 лет.

На данный момент никто из них не жалуется на побочные эффекты от прививок. Как показывает практика, люди старшего возраста переносят вакцину легче — только 1,9% из них жаловались на ухудшение самочувствия после вакцинации.

«В Москве работает 11 городских пансионатов для ветеранов труда и 20 домов-интернатов. Для них вместе с городскими поликлиниками мы организовали выездную вакцинацию. Сегодня мы завершили этот процесс, всего привито более 9 тысяч проживающих — это 93% от всех проживающих, у кого нет противопоказаний к вакцинации», — сказала Ракова.

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