Петрозаводск, , 10:24 — REGNUM В Республике Карелия подтверждены еще четыре летальных исхода от COVID-19. Таким образом с начала пандемии в регионе зарегистрировано 244 смерти от этой болезни. Об этом 5 февраля сообщили в региональном оперативном штабе.

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Новые летальные случаи зарегистрированы в Кондопожской ЦРБ, там скончался житель Кондопоги, 1937 года рождения, и в Республиканской инфекционной больнице. Там скончались житель Петрозаводска, 1933 года рождения, и житель Медвежьегорска, 1945 года рождения. Еще один летальный случай был зарегистрирован в Олонецкой ЦРБ, где скончался житель села Видлица, 1936 года рождения.

«Все четверо пациентов имели сопутствующие хронические заболевания», — уточнили в оперштабе.

Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 229 человек, что на восемь человек меньше, чем сутками ранее. Из этого числа заболели ковидом 219 человек, из них 22 имеют симптомы средней тяжести, пять — в тяжелом состоянии.

Таким образом с начала пандемии в республике было выявлено 37 290 инфицированных, из них 32 175 выздоровели, в том числе 301 — за последние стуки. Умерли 244 жителя.

Помимо больных с подтвержденным COVID-19, еще 27 человек за прошедшие сутки были госпитализированы с внебольничной пневмонией, без подтвержденного ковида. Начиная с 1 апреля с внебольничной пневмонией в Карелии госпитализированы 4674 пациента, 113 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных до 1 апреля). За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.

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