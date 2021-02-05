Чита, , 09:57 — REGNUM В Забайкальском крае, где проживает свыше одного миллиона человек, прививку от коронавируса поставили более 19 тысяч пациентов. Такие данные сегодня, 5 февраля, сообщает оперативный штаб регионального министерства здравоохранения.

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Всего в регион поступило 26 432 тысячи доз препаратов для иммунизации населения от коронавирусной инфекции. За последние сутки в Забайкалье пришла партия из пяти тысяч доз вакцины.

«В край препараты поступают небольшими партиями, по мере производства медикаментов. Подобная ситуация сложилась по всем субъектам РФ. В пунктах вакцинации составляются листы ожидания для желающих получить прививку», — пояснила замминистра здравоохранения Юлия Зверочкина.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Забайкалье организованы 34 стационарных пункта вакцинации. Кроме того, иммунизация проходит на передвижных ФАПах в Карымском, Нерчинском, Петровск-Забайкальском, Читинском районах по мере поступления препаратов.

На днях первый вице-премьер правительства Забайкальского края Андрей Кефер сообщил о жалобах на доступность вакцины от коронавируса.

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