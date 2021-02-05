Козельск, Калужская область, 5 февраля 2021, 10:32 — REGNUM В Калужской области активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта добились открытия 23 фельдшерско-акушерских пункта (ФАП), которые должны были ввести в эксплуатацию в 2020 году, но из-за недобросовестного подрядчика открылись только в феврале 2021 года, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Общественники посетили новые ФАПы, где оценили качество выполненных работ. По видеосвязи к ним присоединится сопредседатель Центрального штаба ОНФ, профессор, доктор медицинских наук Леонид Рошаль, который вместе с народным фронтом лично курирует 1500 ФАПов, строящихся в стране по президентской программе.
В частности, Рошаль пообщался с медработниками и пациентами двух новых современно оборудованных ФАПов Козельского района — села Попелево и деревни Плюсково. Он поинтересовался доступностью скорой медпомощи, зарплатой фельдшеров, спросил, что нужно еще улучшить. Так, пока полностью не решен кадровый вопрос, не хватает фельдшеров. Кроме того, доктор Рошаль выяснил, что сельские фельдшеры последний раз обучались около пяти лет назад.
Несмотря на срыв сроков сдачи в срок медицинских объектов, сегодня в регионе построены запланированные 42 новых модульных ФАПа.
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