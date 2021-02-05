Козельск, Калужская область, , 10:32 — REGNUM В Калужской области активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта добились открытия 23 фельдшерско-акушерских пункта (ФАП), которые должны были ввести в эксплуатацию в 2020 году, но из-за недобросовестного подрядчика открылись только в феврале 2021 года, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Новый фельдшерско-акушерский пункт в Козельском районе Onf.ru

Общественники посетили новые ФАПы, где оценили качество выполненных работ. По видеосвязи к ним присоединится сопредседатель Центрального штаба ОНФ, профессор, доктор медицинских наук Леонид Рошаль, который вместе с народным фронтом лично курирует 1500 ФАПов, строящихся в стране по президентской программе.

В частности, Рошаль пообщался с медработниками и пациентами двух новых современно оборудованных ФАПов Козельского района — села Попелево и деревни Плюсково. Он поинтересовался доступностью скорой медпомощи, зарплатой фельдшеров, спросил, что нужно еще улучшить. Так, пока полностью не решен кадровый вопрос, не хватает фельдшеров. Кроме того, доктор Рошаль выяснил, что сельские фельдшеры последний раз обучались около пяти лет назад.

«Надо, чтобы с вами постоянно работали. Хотя бы раз в неделю проводили консультации, тем более что теперь у вас в ФАПах установлены компьютеры с интернетом», — сказал Леонид Рошаль, попросив активистов ОНФ решить вопрос с учёбой сельских медиков с министром здравоохранения Калужской области Аланом Цкаевым.

Несмотря на срыв сроков сдачи в срок медицинских объектов, сегодня в регионе построены запланированные 42 новых модульных ФАПа.

«До недавнего времени большинство деревенских фельдшеров Калужской области трудились в суровых условиях, в которых было печное отопление, отсутствовала вода и отмечалась недоступность к необходимому для проведения медосмотра оборудованию. «Слушать» детей и взрослых приходилось у печки. Сейчас же ситуация меняется. ФАПы построены и открываются для приема пациентов, в них есть необходимые удобства, но пока не ко всем модульным медучреждениям подведены все коммуникации и не везде благоустроена территория. Но люди уже видят результат проделанной работы и ждут открытия ФАПов», — заявил по итогам мониторинга сельских медицинских учреждений сопредседатель регионального штаба ОНФ в Калужской области, депутат областного парламента Виктор Михайлов.

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