Улан-Удэ, , 09:53 — REGNUM Власти Бурятии усилят проверки выполнения эпидемиологических правил в общественных местах из-за приближающегося праздника Белого месяца — Сагаалгана. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, особое внимание уделят общепиту и торговым центрам.

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По словам зампреда правительства по вопросам безопасности Петра Мордовского, отношение людей к санитарным требованиям изменилось.

«Тем не менее, замечания еще есть, поэтому работа мобильных групп не должна прекращаться, а в период Сагаалгана она должна даже усилиться», — заметил он.

В столице республики Улан-Удэ, как отмечается, проверками охвачено более 700 объектов в сфере торговли, услуг и общественного питания. За последние сутки выявлено 122 нарушения.