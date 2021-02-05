Южно-Сахалинск, , 09:52 — REGNUM На Сахалине и Курилах в очереди на вакцинацию от коронавируса стоят 9637 человек, последние данные прививочной кампании опубликовал в своём телеграм-канале губернатор области Валерий Лимаренко.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинация набирает обороты – все новости»

Читайте также: На Сахалине число выявленных носителей коронавируса превысило 20 тысяч

За прошедшие сутки привились ещё 798 человек. Всего вакцину «Спутник V» в островном регионе уже получили 17 635 жителей.

Второй компонент вакцины от коронавируса получили за прошедшие 24 часа ещё 68 сахалинцев. Всего полностью привились уже 1744 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине с момента начала пандемии выявили 20 047 носителей коронавируса. За последние 24 часа заражение SARS-CoV-2 лабораторно подтвердилось ещё у 88 человек (на 3 февраля — у 39, на 2 февраля — у 73, на 1 февраля — у 81).