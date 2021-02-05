Москва, , 09:52 — REGNUM В Госдуме назвали очевидным, что «бессмысленный» запрет на мат в соцсетях привел росту его использования.

«Если десятилетия запрета на мат в оффлайне ни к чему не привели, так почему же кто-то думает, что удастся накинуть платок на роток в интернете? Если мат действительно начнут всерьёз удалять из популярных соцсетей, те, кому жизнь не мила без возможности прямо высказаться, просто перейдут на иные площадки. Или будут прибегать к эвфемизмам, которые могут оказаться куда более жёсткими и неприличными, чем всем знакомые слова, ставшие внезапно запретными. Или появятся соответствующие смайлики и стикеры», — отметил вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев (ЛДПР) в Facebook.

В общем, даже странно, что после безуспешной борьбы с Telegram чиновники опять решили поплясать на тех же граблях, рассуждает парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, с 1 февраля социальные сети в России обязаны блокировать незаконный контент. Блокировке подлежат в том числе призывы к массовым беспорядкам, экстремизму и участию в несогласованных публичных мероприятиях и материалы, содержащие нецензурную брань, то есть мат.

После вступления в силу поправок, направленных против нецензурной брани в социальных сетях, подобных публикаций в интернете стало больше, свидетельствуют подсчеты «Медиалогии» по просьбе РБК.

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