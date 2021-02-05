Барнаул, , 09:51 — REGNUM В Алтайском крае, где проживает более двух миллионов человек, вакцинацию от коронавируса прошли свыше 15 тысяч человек. Как сообщает сегодня, 5 февраля, минздрав региона, из них 13 429 человек получили первую прививку, 1959 человек прошли полный курс вакцинации.

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Всего с начала проведения вакцинации в регион поступило 2002 комплекта комбинированной векторной вакцины для профилактики коронавирусной инфекции. Дополнительно аналогичная вакцина в количестве 2100 комплектов поступила в медико-санитарную часть №128 Федерального медико-биологического агентства России для жителей Ярового.

Как уже сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 5 февраля среди алтайских пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается рост количества больных внебольничной пневмонией (10 882 человек, +26 за последние сутки) и ОРВИ (21 678 человек, +148 за сутки). Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 достигло 39 905 человек (+181 за последние сутки). Образовавшиеся дефицит вакцины был ликвидирован в начале текущей недели.

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