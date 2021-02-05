Сеул, , 09:56 — REGNUM В Южной Корее одобрили первый отечественный препарат для лечения COVID-19. Об этом сообщает Сhosun Ilbo со ссылкой на представителей Корейского управление по контролю качества продуктов и лекарств.

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По их словам, 5 февраля был одобрен препарат CT-P59 на основе моноклональных антител производства компании Celltrion.

Известно, что представители компании обратились к управлению за одобрением препарата в конце декабря 2020 года.

Отмечается, что CT-P59 можно вводить пациентам старше 60 лет, пациентам с хроническими заболеваниями сердца, сосудов, органов дыхания и диабетом.

Однако широкое применение препарата станет возможно после предоставления компанией результатов третьей фазы клинического исследования.

Напомним, что в январе компания Celltrion представила результаты второй фазы исследований, сообщив, что CT-P59 сокращает время выздоровления и снижает вероятность тяжёлых случаев после вакцинации.