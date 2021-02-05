Москва, , 09:51 — REGNUM Самый распространенный вид домашний муравьев — рыжий домовый (фараонов) муравей. Он опасен тем, что является переносчиком возбудителей инфекционных болезней, сообщили 5 февраля в пресс-службе Роспотребнадзора.

Наиболее эффективные меры борьбы с домашними муравьями — различные типы приманок на основе гидраметилнона, имидаклоприда, хлорпирифоса, буры и смеси борной кислоты с бурой.

Муравьёв легко уничтожить, опрыскивая пути их передвижения («дорожки») аэрозолями для нелетающих насекомых. Также для предотвращения их появления в квартире нужно: регулярно делать влажную уборку, держать в чистоте посуду, места приготовления пищи и мусорное ведро.

Как сообщало ИА REGNUM, создана система из наночастиц, способная чинить разрывы в электрической цепи. Идею изобретения учёные заимствовали у муравьев.

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