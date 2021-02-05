Асунсьон, , 09:50 — REGNUM Парагвайские власти закупят российскую вакцину «Спутник V». Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Парагвая со ссылкой на главу ведомства Хулио Массолени.

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«Я рад сообщить, что мы подписали контракт с Российским фондом прямых инвестиций [на поставку вакцины]», — сказал Массолени.

По его словам, сроки и объёмы поставок будут названы в ближайшее время. На сегодняшний день врачи проходят инструктаж по обращению с вакциной.